Dit verandert per 1 juli: vaste doppen en huurcontracten, verboden dieren en meer

Huurverhoging sociale huurwoning

De huur van socialehuurwoningen mag per 1 juli maximaal 5,8 procent omhoog. En als de huur lager is dan 300 euro, mag die maximaal 25 euro omhoog. Dat is meer dan die 5,8 procent. Het gaat dan volgens de overheid om heel lage huren, die sneller verhoogd mogen worden.

Voor mensen met een hoog inkomen mag de huur ook met meer dan die 5,8 procent omhoog, maximaal 50 euro.

Voor huurwoningen in de vrije sector gold de maximum jaarlijkse verhoging voor zittende huurders al per 1 januari. Die was 5,5 procent.

Verkoop corporatiewoning

Woningcorporaties die huizen willen verkopen, moeten die eerst aanbieden aan de huurder die er al woont. Dat gold al voor socialehuurwoningen en nu ook voor duurdere huurwoningen van corporaties.

Wil een corporatie een lege huurwoning verkopen, dan moet die eerst vier weken aangeboden worden aan huurders in een socialehuurwoning van diezelfde corporatie.

Noodstroom voor stallen

Stallen die afhankelijk zijn van kunstmatige ventilatie moeten voortaan een noodaggregaat hebben. Dat moet voorkomen dat dieren stikken als de elektriciteit uitvalt. Het aggregaat moet minstens 6 uur kunnen draaien. Een alarmsysteem bij stroomuitval was al verplicht.

Sigarettenverkoop supermarkt verboden

De overheid maakt het stap voor stap moeilijker en duurder om te roken, omdat het slecht is voor je gezondheid. De stap is nu dat supermarkten geen sigaretten en vapes meer mogen verkopen. In aanloop hiernaartoe zijn veel supermarktketens er al mee gestopt.

Door dit verbod daalt het aantal verkooppunten van zo'n 10.000 naar 4400.