Hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal door werkzaamheden

Er rijden vandaag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Morgen en overmorgen rijden er beperkt treinen. Vanwege de verbouwing van het station zijn er geregeld werkzaamheden die invloed hebben op het treinverkeer. Dit weekend wordt gewerkt aan het veiligheidssysteem.

Het is volgens NS en ProRail nog niet eerder voorgekomen dat het station een hele dag dicht was. Vandaag wordt de treinbeveiliging vervangen. Het gaat om software voor de communicatie tussen treinen, die voorkomt dat treinen op elkaar botsen.

Tegelijkertijd worden er bovenleidingen vervangen en wordt aan het spoor zelf gewerkt.

Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner te raadplegen. Andere stations in Amsterdam zijn wel open en ook het stads- en streekvervoer rijdt gewoon.

Toekomstbestendig

De grote verbouwing van Amsterdam Centraal is volgens ProRail nodig omdat er in de toekomst alleen maar meer mensen zullen passeren. Nu zijn dat er per dag 230.000, de verwachting is dat in 2030 per dag 275.000 mensen het station zullen aandoen.

Ook op de ring van Amsterdam wordt dit weekend gewerkt. De A10 is dicht tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam-Rivierenbuurt.