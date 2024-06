Politie vindt 3000 kilo coke in telescoopkraan

De politie heeft gisteren zo'n 3000 kilo cocaïne gevonden die verstopt zat in een telescoopkraan in Moerdijk. Het voertuig was uit Zuid-Amerika via Antwerpen naar het bedrijfspand in Noord-Brabant gekomen.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er verdachte situaties rond het pand waren opgemerkt. Toen de kraan arriveerde, werd besloten een inval te doen.

De straatwaarde van de drugs ligt volgens het OM op zo'n 220 miljoen euro. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

Arrestaties

In het pand werden een 64-jarige man uit Oosterhout, een 43-jarige man uit Westmaas en een Cambodjaan van 32 aangehouden. Een van hen is de eigenaar van het bedrijf waar de inval werd gedaan.

Agenten deden ook onderzoek in huizen in Oosterhout en Westmaas. Daar werden meerdere zaken in beslag genomen, waaronder een vuurwapen met munitie en ruim 20.000 euro aan contanten.