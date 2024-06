Guten Morgen EURO 2024: nu om het echie, dompelt Denemarken gastland in rouw?

Bij Italië weten ze als geen ander hoe het is om strafschoppen te nemen onder hoge druk. De EK-finale in 2021 werd zo gewonnen ten koste van Engeland. Daarnaast wist de Zuid-Europese ploeg in het stadion van vanavond, het Olympiastadion in Berlijn, al eerder een belangrijke penaltyserie te winnen. In de WK-finale van 2006 werd Frankrijk op strafschoppen verslagen.

Vanavond hoopt Italië het in de achtste finale tegen Zwitserland (18.00 uur) al wel voor de 120ste minuut beslist te hebben. Alleen draait het bij de Europees kampioen nog voor geen meter.

In de groepsfase werd met een doelpunt in de 98ste minuut tegen Kroatië de volgende ronde bereikt en de wedstrijden daaraan voorafgaand tegen Albanië (2-1 winst) en Spanje (1-0 verlies) waren een behoorlijke worsteling.

Op wie moeten we letten?

Als hij speelt, dan moeten we toch wel weer letten op Christian Eriksen. De Deense middenvelder is nog een twijfelgeval voor de wedstrijd van vanavond, aangezien hij vrijdag nog de training oversloeg.

De oud-Ajacied strooit dit EK weer met mooie corners en vrije trappen. Hij creëerde in de groepsfase negen kansen uit standaardsituaties. Dat is het gedeeld hoogste aantal van alle spelers in een EK-groepsfase sinds de groepsfase werd geïntroduceerd (1980). Alleen de Engelsman Gary McAllister wist dit aantal ooit te halen, in 1992 (ook 9).

En natuurlijk gaan we de vingers weer aflikken bij 'de Messi van de toekomst', zoals Lothar Matthäus hem noemt. Het gaat hier om Jamal Musiala. Het grote Duitse talent was in de groepsfase enorm belangrijk met twee doelpunten.

Matthäus zit er dan ook weer klaar voor om hem te zien schitteren. "Hij is briljant".