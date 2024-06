Obama, Pelosi scharen zich achter Biden, NY Times roept op tot vertrek

"Een slecht debat kan een keer voorkomen. Geloof me, dat weet ik als geen ander", reageerde oud-president Obama op X met een verwijzing naar zijn eigen mislukte debat tegen Mitt Romney in 2012. "Maar deze verkiezing blijft een keuze tussen iemand die al zijn hele leven vecht voor de gewone man en iemand die alleen om zichzelf geeft."

Hillary Clinton, die het in 2016 nog aflegde tegen Trump, volgt dezelfde redenering. "De keuze blijft eenvoudig: het gaat om iemand die geeft om jouw rechten, kansen en toekomst en iemand die alles voor zichzelf doet", twitterde ze. "Ik stem op Biden."

Haar man, oud-president Bill Clinton, viel haar bij. "Joe Biden heeft ons drie jaar degelijk beleid laten zien: hij bracht rust na de pandemie, creëerde een recordaantal banen, zette stappen in de klimaatcrisis en bestreed inflatie, terwijl hij de chaos van Donald Trump moest opruimen. Dat staat er in november op het spel."

Ook Nancy Pelosi, in haar tijd als Huisvoorzitter een van trouwste partners van Biden, twijfelt niet. "Wat presentatie betreft kon het beter," erkende ze, "maar als je kijkt naar de standpunten, dan deed hij het veel beter dan die andere kerel".

Pelosi zei tegen The New York Times dan ook dat zij niet pleit voor een andere kandidaat. "Dat doe ik niet en ik ken niemand die dat wel doet."

'Sterkere tegenstander nodig'

De krant zelf dringt daar in een opiniestuk juist wel op aan. "Het belangrijkste wat Biden nu kan doen, is aankondigen dat hij afziet van een herverkiezing." Doorgaan noemt de krant "een roekeloze gok".

Donald Trump is volgens het opinieartikel zo grillig, egoïstisch en onbetrouwbaar dat hij een gevaar voor de democratie is. Hoewel Biden een "bewonderenswaardig president" is volgens The New York Times, "heeft de VS een sterkere tegenstander nodig tegen deze Republikeinse kandidaat".

Biden is nu eenmaal niet meer de man die hij vier jaar geleden was. "Dit optreden kun je niet afdoen als een slechte avond of wijten aan een verkoudheid. Het bevestigt de zorgen die al maanden of jaren toenemen." De krant wijst erop dat de president bovendien zelf zijn tegenstander heeft uitgedaagd. "Biden moet dus onder ogen zien dat hij niet geslaagd is voor zijn eigen test."

Geanimeerd

Biden zelf liet gisteren op de eerste campagnebijeenkomst na het debat weten niet te willen weten van stoppen. "Ik loop misschien niet meer zo goed als vroeger, ik debatteer misschien niet zo goed als vroeger, maar ik weet wel hoe ik de waarheid moet vertellen."

Volgens aanwezigen maakte Biden op deze bijeenkomst van 18 minuten een veel levendiger indruk dan de avond ervoor. Hij sprak geanimeerd en bevlogen. Het publiek reageerde enthousiast op zinnen als "Als je wordt neergeslagen, sta je weer op."

Zie hier de eerste reactie van Biden: