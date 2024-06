Wekdienst 29/6: Twintigste keer Veteranendag • Tour de France van start

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag wordt de twintigste editie van de Veteranendag gehouden. Ruim veertig veteranen krijgen een medaille uitgereikt. Dat is vanaf van 12.30 uur te zien op op NPO 1.

De rechts-radicale Alternative für Deutschland (AfD) houdt een grote partijbijeenkomst in Essen. De Duitse politie houdt rekening met een massale tegendemonstratie.

De Tour de France gaat weer van start. De eerste rit is op Italiaans grondgebied, van Florence naar Rimini, vanaf 11.55 uur op NPO 2 en op NOS.nl.

En op het EK voetbal zijn de eerste achtste finales. Om 18.00 uur eerst Zwitserland-Italië en om 21.00 uur gastland Duitsland tegen Denemarken. Die wedstrijden zijn via site en app te volgen en ook op NPO 1.

Dit is er vannacht gebeurd:

Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde cipier wordt vervolgd voor doodslag.

De 38-jarige Othel Moore stierf in december nadat hij twee keer was gepeppersprayd en was vastgebonden in een stoel met een kap over zijn hoofd. Volgens de aanklager hebben verschillende mensen Moore horen zeggen dat hij niet kon ademen. Een lijkschouwer heeft vastgesteld dat de man is gestikt.

Op 8 december werd Moore in zijn cel onderzocht op verboden middelen. Met zijn handen achter zijn rug werd hij zijn cel uit geleid, stelt het politieonderzoek. Hij kreeg te horen dat hij stil moest zijn en toen hij vroeg waarom, kreeg hij tot twee keer toe pepperspray in zijn gezicht gespoten.

Vervolgens werden zijn benen vastgebonden en kreeg hij een spuugkap op. Volgens de aangeklaagde cipiers was dat omdat Moore naar hen spuugde, maar collega's verklaarden dat hij de pepperspray ophoestte. Ze hoorden hem ook om hulp roepen. Hij werd naar een andere cel gebracht, waar pas na 20 minuten iemand kwam controleren hoe het met hem ging. Hij had toen het bewustzijn al verloren.

Volgens het politieonderzoek is uit niets gebleken dat Moore agressief was tijdens de doorzoeking of erna. Hij volgde juist alle bevelen goed op.

Ander nieuws uit de nacht: