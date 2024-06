20 jaar Veteranendag: belangstelling stabiel, keuzes veteranenstatus op til

Een van de ruim 4000 (oud-)militairen die meeloopt in het defilé is Jeffrey Kloek, die bij de eerste Veteranendag in 2005 een dapperheidsonderscheiding kreeg voor zijn optreden tijdens de vredesmissie in Irak (2004).

Sindsdien sloeg Kloek bijna geen Veteranendag over. Vanwege het jubileum heeft hij zijn beste vriend Ralf Jongbloed meegevraagd, met wie hij destijds samen de onderscheiding kreeg.

In Irak waren de mannen 18 en 19 jaar oud, toen ze met hun bataljon 's nachts in een hinderlaag terechtkwamen en onder vuur werden genomen. Beide mitrailleurschutters schoten met gevaar voor eigen leven terug, zodat hun collega's dekking konden zoeken.

'Trots en waardering'

"Ik heb geen moment getwijfeld", zegt Kloek over die actie. "Ik ben achter het boordwapen op de jeep gesprongen. De patronen suisden langs mijn hoofd. Maar we moesten het initiatief terugpakken, en dat lukte." Wonderwel raakte er niemand gewond.



Wat Veteranendag voor Kloek bijzonder maakt, is dat hij "trots en waardering voelt, van het begin tot het einde". Zijn ervaringen in Irak kan hij aan buitenstaanders vaak moeilijk uitleggen. Onder veteranen ervaart hij begrip.

Het verklaart de bijzondere band die hij heeft met Ralf Jongbloed. "In levensgevaarlijke omstandigheden deel je dingen met elkaar, die je niet met anderen deelt."