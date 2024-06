Aanvoerder Van Dijk waarschuwt Oranje: 'Misschien overschatten we onszelf wel'

"Ik ben niet gek. Ik weet wat er beter kan en moet en daar werk ik aan", zei Van Dijk op het basiskamp in Wolfsburg over zijn matige optreden. "Dit seizoen is mij dat persoonlijk niet zo vaak gebeurd. Dan hoor je ook niets. Maar ik vind zelf ook dat ik daarin beter kan en moet."

"In Engeland zeggen ze altijd: lead by example. Dat is het begin." In de toonaangevende Premier League loopt men nog altijd met hem weg. Analisten bestempelen Van Dijk als de Rolls Royce onder de verdedigers. Het respect is enorm, net als het ontzag en de bewondering.

"De beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League", concludeerde voormalig Engels-international Michael Dawson onlangs nog over de aanvoerder van Liverpool. Het is met zulke uitspraken in het achterhoofd hoe Van Dijk in Oranje wordt beoordeeld.

Kritiek raakt Van Dijk

Nee, hij loopt daar niet voor weg. De kritiek van Marco van Basten in Studio Fußball raakt hem, gaf hij toe. De verantwoordelijkheid die Van Dijk voor dit Nederlands elftal voelt, is enorm, het komt er alleen op het veld nog niet altijd uit.