Komiek en acteur Martin Mull (80) overleden

De Amerikaanse komiek en acteur Martin Mull is op 80-jarige leeftijd in zijn huis in Los Angeles overleden. Hij was al een tijd ziek, schrijft zijn dochter op Instagram.

Martin Mull was tientallen jaren een geliefd bijrolacteur op tv en in films. Zo speelde hij in tientallen afleveringen van de in de jaren 90 razend populaire sitcom Roseanne, waarin hij de baas van hoofdpersonage Roseanne Conner was. Ook had hij terugkerende rollen in onder meer Two and a Half Men, Arrested Development en Veep. Voor die laatste serie werd hij in 2016 genomineerd voor een Emmy, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs.

In Two and a Half Men speelde Mull een pillenslikkende apotheker: