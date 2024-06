Cipiers in VS vervolgd voor moord op zwarte gevangene

Vier gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een vijfde cipier wordt vervolgd voor doodslag.

De 38-jarige Othel Moore stierf in december nadat hij twee keer was gepeppersprayd en was vastgebonden in een stoel met een kap over zijn hoofd. Volgens de aanklager hebben verschillende mensen Moore horen zeggen dat hij niet kon ademen. Een lijkschouwer heeft vastgesteld dat de man is gestikt.

Op 8 december werd Moore in zijn cel onderzocht op verboden middelen. Met zijn handen achter zijn rug werd hij zijn cel uitgeleid, stelt het politieonderzoek. Hij kreeg te horen dat hij stil moest zijn en toen hij vroeg waarom, kreeg hij tot twee keer toe pepperspray in zijn gezicht gespoten.

Vervolgens werden zijn benen vastgebonden en kreeg hij een spuugkap op. Volgens de aangeklaagde cipiers was dat omdat Moore naar hen spuugde, maar collega's verklaarden dat hij de pepperspray ophoestte. Ze hoorden hem ook om hulp roepen. Hij werd naar een andere cel gebracht, waar pas na 20 minuten iemand kwam controleren hoe het met hem ging. Hij had toen het bewustzijn al verloren.

Volgens het politieonderzoek is uit niets gebleken dat Moore agressief was tijdens de doorzoeking of erna. Hij volgde juist alle bevelen goed op.

Racisme in gevangenissen

De gevangenismedewerkers zijn eerder dit jaar al ontslagen en worden nu dus vervolgd voor moord of doodslag. Volgens het gevangeniswezen van Missouri is het contract van nog eens vijf cipiers die betrokken waren bij Moores dood opgezegd. Ook werd onlangs bekend dat de gevangenisdirecteur is vervangen.

Een advocaat voor de familie van Othel Moore ziet een duidelijk verband tussen de huidskleur van Moore en zijn behandeling in de gevangenis. "Er is systematisch racisme en ongrondwettelijk mishandelingen in de gevangenissen van Missouri. Het is George Floyd 3.0 in een gevangenis." Het doden van de zwarte Floyd door politiemensen ontketende in 2020 wereldwijde Black Lives Matter-protesten.