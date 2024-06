Rusland laat tien Oekraïense burgers vrij, onder wie leider Krim-Tataren

Tien Oekraïense burgers zijn volgens president Zelensky terug in hun thuisland nadat ze eerder deze week door Rusland waren vrijgelaten uit de gevangenis. Dat gebeurde volgens persbureau Reuters na een ruil met Oekraïne waarbij beide landen in totaal negentig gevangenen vrijlieten, voornamelijk militairen.

Een van de tien burgers is Nariman Dzjeljal, een politieke leider van de Krim-Tataren. Die etnische groep vormt een belangrijke minderheid op het Oekraïense schiereiland dat in 2014 door Rusland illegaal werd geannexeerd. Dzjeljal werd in 2021 opgepakt en later tot zeventien jaar cel veroordeeld omdat hij een gasleiding zou hebben opgeblazen.

Ook zijn twee oosters-katholieke priesters op vrije voeten gesteld. Zij werden in de havenstad Berdjansk aangehouden. Het Vaticaan heeft bij hun vrijlating bemiddeld. Twee andere burgers, een man en een vrouw, zaten al zeker zes jaar vast. Ze zouden hebben gespioneerd in delen van Oost-Oekraïne waar separatisten in 2014 de macht grepen. De overige vijf burgers werden in Belarus gearresteerd, de belangrijkste bondgenoten van Rusland in de regio.

Met enige regelmaat ruilen Oekraïne en Rusland krijgsgevangenen uit. De laatste keer was eind vorige maand. Dat er burgers worden vrijgelaten, is vrij uitzonderlijk.