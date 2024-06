Bondscoaches Argentinië en Chili geschorst omdat spelers te laat op het veld verschenen

In de wedstrijd tussen Argentinië en Chili treuzelden beide bondscoaches, oordeelt de Conmebol, de voetbalbond van Zuid-Amerika. Bij de Chileense ploeg van bondscoach Ricardo Gareca kwam één speler veel later terug op het veld.

Beide bondscoaches krijgen ook een boete van 15.000 dollar (14.000 euro).

Argentinië is met zes punten uit twee wedstrijden al zeker van een plaats in de kwartfinales. De ploeg van Lionel Messi speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Peru. Messi slaat dat duel over door een lichte blessure. Chili, dat één punt heeft, treft Canada.