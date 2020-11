Herlings blikt terug op bijna fatale crash: 'Ik dacht: dit is het einde'

Even dacht Herlings aan leven in een rolstoel: 'Wereld stopte voor mij' - NOS

Bijna twee maanden geleden raakte motocrosser Jeffrey Herlings kortstondig verlamd, nadat hij over de kop was gevlogen bij een training voor de Grand Prix van Faenza. Nu blikt hij voor het eerst uitgebreid terug op dat ongeluk. "Ik heb al heel wat blessures gehad in mijn leven, maar dit was wel de ergste", zegt hij tegen de NOS over zijn gebroken nek. "Ik ging over de kop, voelde mijn hoofd de grond raken, wilde opstaan, maar er was vanaf mijn nek nul gevoel meer. De wereld stopte voor mij." Herlings dacht aan leven in rolstoel Omdat hij niks voelde, had de MXGP-wereldkampioen van 2018 geen pijn. Maar in zijn hoofde spookte het. "Ik kon niet weg, terwijl de motoren vol gas langs me gingen. In mijn hoofd kon ik opstaan, maar ik voelde niks. Ik dacht echt: dit is het einde." Herlings vervolgt: "Einde carrière dan, maar ook bijna het einde van je leven als je verder moet in een rolstoel. Natuurlijk is dat niet het echte einde, maar dat is het laatste wat je wilt." Bekijk hieronder de beelden van het ongeluk van Jeffrey Herlings.

Herlings maakt flinke buiteling tijdens vrije training GP Faenza - NOS

Wonder boven wonder keerde na een halfuur het volledige gevoel terug bij de motocrosser. Wat overbleef, was een stijve nek. En nog steeds de pijnlijke voet die hem al twee jaar dwarszat. Daar is hij inmiddels aan geopereerd. "Ik dacht: laten we meteen die voet maken. Het moest toch een keer gebeuren. Er was extra bot gegroeid bij mijn enkel. Elke cross had ik pijn. De operatie is nu twee weken geleden en het voelt al stukken beter", aldus Herlings.

Livestream MXGP Ook de komende Motocross GP's zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app. Woensdag (GP Pietramurata) en zondag (GP Garda Trentino) kun je vanaf 12.15 uur inschakelen voor de eerste manche. De tweede manche begint om 15.10 uur.