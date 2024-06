Kogelstootster Schilder imponeert op NK, Martina roemloos zesde op 100 meer

Kogelstootster Jessica Schilder heeft op de NK atletiek laten zien klaar te zijn voor de Olympische Spelen in Parijs. Nadat Schilder eerder deze maand haar Europese titel had geprolongeerd, veroverde de Volendamse in Hengelo haar vijfde Nederlandse titel op een rij.

Schilder won met haar beste stoot van het buitenseizoen: 19,79 meter, ruim een meter verder dan in de EK-finale in Rome en de beste prestatie ooit op een NK. Daarmee bleef ze Jorinde van Klinken, die ook tweede werd op de EK, ruim twee meter voor (17,68 meter).

Denzel Comenentia gaf de concurrentie bij het kogelslingeren het nakijken. Hij pakte de titel met een worp over 73,55 meter. Dat was liefst dertien meter verder dan nummer twee Dennis Hemelaar.

Afrifa de snelste, Martina zesde

Churandy Martina sprintte vrijdag voor het laatst op de 100 meter bij een Nederlands kampioenschap. De zevenvoudig Nederlands kampioen over 100 meter haalde ternauwernood de finale in het Fanny Blankers-Koenstadion. Daarin kwam de 39-jarige Martina er niet aan te pas: hij kwam als zesde van de zeven lopers over de streep.

De Nederlandse titel ging naar Elvis Afrifa, die in de laatste meters Taymir Burnet voorbijging. Afrifa greep zijn eerste Nederlandse titel met een persoonlijk record: 10,18 seconden.