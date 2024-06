Hockeysters revancheren zich tegen België in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben een 2-1 overwinning geboekt op België in de Pro League. Afgelopen maandag verloor de ploeg van bondscoach Paul van Ass nog verrassend van de zuiderburen - voor het eerst in twee jaar in deze competitie.

Oranje heerste in de eerste helft. Yibbi Jansen zette Nederland al snel op voorsprong via een strafcorner. Ook het tweede doelpunt kwam van haar stick, wederom uit een strafcorner.

Na rust kregen de Belgen wat kansjes en scoorden via Stéphanie Vanden Borre. Ook deze (aansluitings)treffer viel uit een strafcorner, Vanden Borre schoot binnen via keepster Anne Veenendaal en Freeke Moes. De Nederlandse winst kwam echter niet in gevaar.

Eindzege Pro League

Voor Oranje ging het duel net als afgelopen maandag nergens meer om. De ploeg verzekerde zich zaterdag al van de eindzege in de wereldwijde hockeycompetitie. Zaterdag sluit Oranje de Pro League in Amsterdam af tegen Duitsland.

Daarna kunnen de hockeysters zich richten op de Spelen. In Colombes, een voorstad van Parijs waar de olympische duels worden gehouden, is België deze zomer één van de tegenstanders in de groepsfase.