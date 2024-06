Presidentskandidaten Iran beloven beterschap, 'maar strenge hijabwet zal blijven'

Volgens de journalist gaat het verzet van vrouwen om meer dan zeggenschap over hun kledij. "De hijab is de vlag van dit regime. Zonder de hijab zou er geen Islamitische Republiek Iran zijn. Dat zoveel vrouwen in opstand komen, is beangstigend voor de regering. Want ze kunnen niet iedereen oppakken."

Wet van tafel?

Die angst kwam naar voren in de verkiezingscampagne, zegt Mohyeddin. "De kandidaten konden de hijabprotesten niet negeren, dus in dat opzicht heeft de protestbeweging zeker invloed gehad. Sommige vrouwen in Iran zien dit als een overwinning, maar tegelijkertijd heeft geen van de kandidaten gezegd: ik zal deze wet schrappen."

Ook politiek socioloog en Iran-deskundige Ladan Rahbari, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is sceptisch dat de uitspraken van de presidentskandidaten tot verandering gaan leiden. "Ze zeggen alleen dat de gewelddadige manier van handhaven niet werkt. Ze vinden dat vrouwen beter onderwezen moeten worden over waarom de hoofddoek goed voor hen is. Maar de wet zelf trekken ze niet in twijfel."

'Stembus zal Iran niet redden'

Iraniërs zien dit maar al te goed, zeggen zowel Mohyeddin als Rahbari. Veel van hen, met name jongeren, roepen dan ook op de verkiezingen te boycotten. "Dit is de grootste verkiezingsboycot in Iran die ik ooit heb gezien", zegt Mohyeddin. "Iraniërs realiseren zich dat de stembus hen niet zal redden. Als verkiezingen iets zouden veranderen, had het regime het allang illegaal gemaakt. Er is één persoon in Iran die de dienst uitmaakt, en dat is de hoogste leider Ali Khamenei. Alle kandidaten zijn loyaal aan hem."

Rahbari: "We hebben te maken met een machtige staat die niet terugdeinst geweld te gebruiken tegen de eigen bevolking. Het regime wordt steeds conservatiever en meer paranoïde. Tegelijkertijd laten Iraniërs, met name jonge vrouwen, zien dat ze niet tot zwijgen zullen worden gebracht."

"Verandering zal niet komen vanuit het regime, maar de kandidaten moesten de eisen van de protestbeweging op zijn minst adresseren in de campagne, en dat zegt veel", zegt Mohyeddin. "Uiteindelijk zullen vrouwen voor verandering zorgen, want zij zijn de grootste verliezers van dit regime."