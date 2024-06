Weer botsen Horner en Jos Verstappen: 'Wil Mercedes Verstappen? Jos is vast beschikbaar'

Met frisse tegenzin nestelt Horner zich in de zaal. Hij wil het bij een oneliner houden. "Ik ga niet uitgebreid in op de dingen die Jos heeft gezegd. Daar schiet niemand iets mee op." De geplaagde teambaas klinkt venijnig. Vooral als de Jos-vragen in diverse varianten nogmaals op hem worden afgevuurd.

Hoe is zijn relatie met Jos? Waardoor is hun band zo verslechterd? Verstoort het de rust in het team? En blijft Max echt bij Red Bull? En hoe zit het dan met die flirts van Mercedes?

"Ik weet wat er speelt", zegt Horner. Hij benadrukt dat hij een bijrol speelt in de kwestie. "De Legends Parade wordt georganiseerd door het circuit. Ik ben er niet bij betrokken en ik heb geen veto uitgesproken."

'IJzersterke band met Max'

De moeizame relatie met Jos heeft geen impact op het werken met Max, benadrukt Horner. "We hebben een ijzersterke band. Max is een essentieel teamlid en de beste coureur ter wereld. Het is cruciaal dat het klikt met hem." Horner neemt een kort zijpad naar het verleden. "Ik heb nooit problemen gehad met vaders van mijn coureurs. Daar wil ik ook helemaal niet mee bezig zijn. Ik focus op prestaties. Dat is mijn kerntaak."