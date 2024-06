OM eist 4 jaar cel en tbs tegen man uit Zoetermeer voor bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 62-jarige man uit Zoetermeer vier jaar cel en tbs geëist voor het bezit en verspreiden van zeer grof kinderpornomateriaal. Op 11 december 2023 werd de man, op basis van informatie van de Zweedse politie, in zijn woning aangehouden.

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) begon na een tip van de Zweedse politie een onderzoek naar een Nederlandse gebruiker die in meerdere Wickr-chatgroepen grote hoeveelheden kinderporno deelde. De Zweedse politie deelde tussen juni en september 2023 chatgesprekken en beeldmateriaal met de Nederlandse rechercheurs.

Via het telefoonnummer en het IP-adres van de gebruiker kwamen rechercheurs de man uit Zoetermeer op het spoor. Bij de politie-inval werd de verdachte op heterdaad betrapt op het kijken naar kinderporno. Op in beslag genomen apparatuur vond de politie meer dan 30.000 foto's en video's van kinderporno. Hierbij ging het onder meer om gewelddadige beelden van seksueel kindermisbruik bij baby's en jonge kinderen. Ook werd er dierenporno gevonden.

Na zijn aanhouding gaf de verdachte toe dat hij iedere ochtend op het darkweb via versleutelde apps naar kinderporno keek. Ook bekende de man dat hij veel materiaal verwijderde.

'Uitzonderlijke zaak'

Het OM spreekt vanwege de aard van de beelden van een "uitzonderlijke zaak". "De verdachte zocht jarenlang als een soort ochtendritueel met een kop koffie naar kinderporno en probeerde dat op sluwe wijze te verhullen", aldus de officier van justitie.

De man werd in 2003 al eens veroordeeld voor het ernstig misbruiken van drie meisjes en zat daarvoor tot 2014 in een tbs-kliniek. "Over dit misbruik schepte hij op zeer grove wijze op tegen andere online-gebruikers", zei de officier. "Uit het dossier blijkt ook dat de verdachte tijdens zijn tbs-behandeling alweer in herhaling viel met het zoeken naar kinderporno."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.