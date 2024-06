Musiala, Kvaratschelia en Kroos; analytici kiezen beste speler groepsfase EK

Kvaratschelia werd vorig jaar nog kampioen met Napoli, maar had het afgelopen seizoen een stuk moeilijker. Hij maakte in zijn tweede seizoen nog wel elf doelpunten in de Serie A, maar één minder dan in het kampioensjaar. Maar Napoli eindigde op een teleurstellende tiende plek.

Even leek Kvaratschelia die mindere vorm mee te nemen naar het EK, met weinig sprankelende optredens tegen Turkije en Tsjechië. Mulder: "Maar in de derde groepswedstrijd tegen Portugal was daar ineens zijn klasse. Niet alleen dankzij zijn doelpunt na anderhalve minuut, maar vooral omdat hij de druk van zijn land op zijn schouders neemt als het er écht om gaat."

Georgië moest winnen om voor het eerst in de historie de knock-outfase van een eindtoernooi te bereiken. Portugal speelde dan wel met een veredeld B-elftal, Cristiano Ronaldo stond gewoon in de spits. Maar het was Kvaratschelia die de show stal.

"Echt een schitterende speler. Tegen Portugal had hij zoveel goede acties, maar hij viel ook op door zijn inzet, zijn techniek, zijn snelheid. Dankzij hem staat Georgië nu in die historische achtste finale."