Van der Poel: 'Eerste Touretappe te lastig, maar doel is om een rit te winnen'

Hij was een tijdje uit beeld, maar zaterdag gaat Mathieu van der Poel van start in de Tour de France. Na zijn derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik in april laste de Nederlander een periode in waarin hij geen wedstrijden reed. Uitgerust, voorbereid en gemotiveerd heeft hij zich gemeld in Florence.

"Ik heb een lange voorbereiding gehad die ik ook wel kon gebruiken", vertelt Van der Poel. "Nu ben ik er klaar voor. Ik heb een tijdje gerust, maar jammer genoeg stopt dat dan ook weer en moet je beginnen met hard werken. Het is niet zo dat als je niet in koers zit, dat je niet aan het afzien bent."

Gele trui

Menig liefhebber zal Van der Poel hebben opgeschreven als favoriet om de de eerste etappe van de Tour de France dit jaar te winnen. De bergachtige rit van Florence naar Rimini lijkt een profiel te hebben dat geschikt is voor een sterke aanvaller met goede eindsprint als Van der Poel.

"Of ik de eerste rit kan winnen, dat weet ik niet", stelt hij zelf. "Ik heb me niet per se gefocust op de eerste etappe, want ik denk dat die iets te lastig is. Ik kan altijd kijken of het meevalt, maar ik denk dat die in principe iets te lastig gaat zijn voor mij."

Met zeven gecategoriseerde klimmen over een rit van meer dan 200 kilometer is de eerste etappe van de Tour direct stevig. Terwijl Van der Poel naar eigen zeggen gespecialiseerd is in de klassiekers, die over het algemeen een iets milder en heuvelachtiger profiel hebben.