Speelfilm toont onderwaterleven Noordzee, die volgebouwd wordt met windmolens

Of vissen en andere dieren die zich uit de voeten maken vanwege het lawaai ook weer terugkeren, is onbekend. Wel is bekend dat de hoeveelheid plankton in delen van de Noordzee reageert op de aanleg van de windparken.

Eline van Onselen doet als ecoloog onderzoek voor Stichting De Noordzee: "De algen dienen als voedsel voor de allerkleinsten. Die worden weer gegeten door vissen en uiteindelijk kom je uit bij de grotere soorten als bruinvissen en zeehonden."

Stroming veranderd

Er is nog heel weinig bekend over hoe alle geplande windparken bij elkaar de lucht- en waterstroming beïnvloeden. Zo verandert de getijdestroming als gevolg van de vele funderingen voor windturbines. Ook neemt de wind en daarmee de golfhoogte af, naarmate er meer windmolens geplaatst zijn.

Het zijn veranderingen die grote invloed kunnen hebben op het zeeleven. Kennisinstituut Deltares ziet dit al gebeuren in het Duitse deel van de Noordzee. Sinds de bouw van windparken in de Duitse Bocht is de stroming veranderd. Dit kan de groei van micro-algen verminderen.

Ook het moment waarop de micro-algen beschikbaar zijn als voedsel kan hierdoor veranderen. "De grote vraag is wat dat gaat betekenen voor vogels en vissen die paaigronden treffen zonder voedsel," zegt marine-ecoloog Luca van Duren van Deltares.