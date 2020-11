Jumbo-Visma puzzelt op plan voor Tour van 2021: 'Alle opties liggen open'

Het plan van de Nederlandse wielerformatie voor de afgelopen Tour de France was om met Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk naar Frankrijk te gaan. Door een blessure bij Kruijswijk ging het plan om met maar liefst drie kopmannen aan de start te verschijnen in Nice niet door, maar voor komend jaar ligt alles weer open.

"Alles ligt nog open." Een dag na de presentatie van het Tour de France-parkoers van komend jaar laat Merijn Zeeman, sportief directeur van de Jumbo-Visma-ploeg, weten nog geen plan te hebben voor de Ronde van Frankrijk van 2021. Worden het weer meerdere kopmannen zoals bij de afgelopen editie of krijgt sprinter Dylan Groenewegen een belangrijke rol in het team?

"Ja, het zou kunnen dat we weer voor drie kopmannen kiezen", laat Zeeman weten. "Maar daar ga ik me echt nog niet op vastpinnen", aldus de sportief directeur die erop wijst dat het nog wel wat tijd vergt voordat alles helemaal duidelijk is.

"We hebben nu eerst nog een week Vuelta te gaan. Dan is de volgende stap om de Tour de France van dit jaar nóg grondiger te evalueren, net als de rest van het seizoen. Daarna gaan we plannen maken. Die gaan we vervolgens eerst met onze renners bespreken. Dat zal in januari zijn en dan zullen we ook naar buiten treden met de doelstellingen."

Rol Dumoulin

"Nu is het nog veel te vroeg om daar al op vooruit te lopen. Ik weet het ook oprecht nog niet", zegt Zeeman over onder meer de rol van Dumoulin in de komende Tour de France.

Tijdens de afgelopen editie moest hij genoegen nemen met een rol als schaduwkopman, maar hij zette zelf een streep door alle plannen door in de achtste etappe op de Port de Balès vol door te trekken, waarna hij vervolgens de concurrentie moest laten gaan.

De 29-jarige renner is na zijn recente opgave in de Ronde van Spanje lekker aan het uitrusten, volgens Zeeman. Dumoulin gaf in Spanje zelf aan zich moe te voelen en stapte af. "Het gaat goed met hem. Hij is het jaar 2020 aan het verwerken en over een paar weken gaan we met frisse moed weer beginnen aan het volgende jaar."

Tourbaas Christian Prudhomme brengt de Tour de France van 2021 in kaart: