Landelijke taskforce tegen explosies moet tij gaan keren

Het kabinet gaat een landelijke taskforce oprichten die het toenemende aantal explosies moet gaan aanpakken. Dat heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid aangekondigd.

In dit 'Strategisch Offensief Tegen Explosies' komen in ieder geval vertegenwoordigers van gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het bedrijfsleven, woningcorporaties en verzekeraars.

"Juist door de eendrachtige samenwerking van de lokale en landelijke partijen kunnen we elkaar versterken en meer effect sorteren in de bestrijding van dit buitengewoon zorgwekkende fenomeen", zegt Yesilgöz in haar brief aan de Tweede Kamer.

Met 200 procent toegenomen

De Kamer en de politie hebben gevraagd om zo'n landelijke aanpak. Het aantal explosies is in 2023 met 200 procent toegenomen ten opzichte van 2022: van 343 naar 1054. En steeds meer gemeenten krijgen ermee te maken.

Het is de bedoeling dat de landelijke taskforce analyses maakt van bijvoorbeeld daders, opdrachtgevers, werkwijzen en opsporingsmethoden, en deze kennis deelt met gemeenten die een groot explosieprobleem hebben.