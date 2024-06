Van Dijk zet stap in herstel voor olympische tijdrit: 'Ritjes op de hometrainer'

Wielrenster Ellen van Dijk (37) kan haar trainingsintensiteit weer opschroeven richting de Olympische Spelen. De drievoudig wereldkampioene tijdrijden brak begin juni haar enkel bij een valpartij tijdens een training.

Het hele seizoen van Van Dijk staat in teken van de Spelen van Parijs, waar ze haar zinnen heeft gezet op een medaille op de tijdrit. Haar deelname staat door haar valpartij echter op losse schroeven, al geeft ze de hoop nog niet op.

Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus houdt zich fit als potentiële vervangster.

Intensieve trainingen

Op Instagram geeft Van Dijk een update over haar herstel. "Ik ben blij dat ik goed nieuws kan delen. Mijn enkel herstelt goed en ik doe intussen twee of drie fietsritjes per dag op de hometrainer. Vorige week kreeg ik een brace waarmee ik in mijn wielrenschoen pas."

Voor de renster was dat cruciaal voor haar trainingsarbeid. "Intussen kan ik weer intervaltrainingen doen en de algehele trainingsintensiteit verhogen. Er is nog een lange weg te gaan, maar het lastigste deel van mijn herstel ligt achter me."

Van Dijk eindigt haar bericht strijdvaardig. "Ik ga alles doen om op tijd hersteld te zijn", doelt ze op de Olympische Spelen. Een olympische medaille ontbreekt nog in haar prijzenkast. De tijdrit vindt plaats op 27 juli, over iets meer dan vier weken.