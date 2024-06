Vrijspraak voor verdachten van dodelijke schietpartij in woonwagenkamp Oss

Twee mannen die verdacht werden van het doden van een 30-jarige man in Oss zijn vrijgesproken. De rechtbank kon niet bewijzen dat een van de twee de man daadwerkelijk heeft doodgeschoten op het woonwagenkamp.

In het onderzoek stonden twee mannen centraal, de 28-jarige Kaan D., en de 30-jarige Anton R. Tegen die laatste had het Openbaar Ministerie tien jaar cel geëist.

De schietpartij in 2018 was volgens het OM het gevolg van "misschien wel een van de stompzinnigste ruzies ooit". Het slachtoffer zou boos zijn geweest dat de twee verdachten hem na een feest niet naar huis wilden brengen. De ruzie liep uit op een gevecht, dat zou zijn geëindigd met het afvuren van vijf kogels.

'Op allerlei manier gemanipuleerd'

De 28-jarige verdachte meldde zich een paar dagen later bij de politie met het verhaal dat hij de schutter was, maar dat verhaal was volgens het OM voorgekookt door Martien R., de vader van Anton en een beruchte Brabantse crimineel. De rechtbank twijfelde ook aan de bekentenis. "Met een hoofdknik bevestigde hij schoorvoetend dat hij het slachtoffer had neergeschoten."

Hoewel het OM zeker zei te weten dat de andere verdachte, Anton R., de dader was, durfde de rechtbank ook dat niet met zekerheid te zeggen. Zo is er geen direct bewijs dat hij het vuurwapen heeft vastgehad, zoals vingerafdrukken of DNA-sporen.

Het onderzoek is volgens de rechtbank op allerlei manieren door de verdachten gemanipuleerd om de waarheid te verdoezelen. Na zijn bekennende verklaring heeft D. zich constant op zijn zwijgrecht beroepen. Ook R. wilde geen enkele vraag beantwoorden.

De rechtbank noemt de uitkomst in de zaak 'hoogst onbevredigend' en zegt het te betreuren de moordzaak niet te hebben kunnen oplossen.