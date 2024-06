Kickbokser Ben Saddik veroordeeld tot 40 maanden cel wegens witwassen en oplichting

Kickbokser Jamal Ben Saddik is veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf wegens witwassen en oplichting. De rivaal van Rico Verhoeven krijgt ook een boete van 40.000 euro.

De rechtbank van Antwerpen kwam de praktijken van Ben Saddik op het spoor via de in Nederland veroordeelde Karim S. (43), die verschillende ondernemingen gebruikte om geld met een dubieuze herkomst wit te wassen.

Ben Saddik heeft op zijn Instagrampagina gereageerd op de uitspraak. "Ik ben het niet eens met de uitkomst en ik ga in hoger beroep. Het recht zal zegevieren."

Geen wedstrijden

De kickbokser richt zich in de tussentijd op zijn sport. "Ik focus me volledig op mijn carrière en train harder dan ooit. Ik waardeer alle steun van mijn fans. Jullie zullen me dit jaar weer zien vechten en ik zal sterker dan ooit zijn."

Het is niet de eerste keer dat Ben Saddik op een negatieve manier in het nieuws komt. De Belgisch-Marokkaanse kickbokser is tot midden september geschorst omdat hij als begeleider van vechter Nabil Khachab probeerde diens tegenstander Rico Verhoeven een trap te geven.

De kickbokser heeft ook al twee keer de dopingregels overtreden. Door alle voorvallen is Ben Saddik al sinds de zomer van 2022 niet meer in actie gekomen bij Glory, de kickboksorganisatie waar hij onder contract staat. Het bedrijf zegt het juridische proces 'te respecteren' en houdt de situatie 'nauwlettend in de gaten'.