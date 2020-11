Laatste dag voor verkiezingen VS: Trump en Biden op campagne in swing states

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie .

In 2016 waren nog meer dan duizend mensen bij het uitslagenfeest in de Leidse Pieterskerk.

Onder meer voormalig NAVO-topman en minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer en D66-Europarlementariër Marietje Schaake zullen spreken op het symposium, dat van 14.00 tot 18.00 uur te volgen is via deze stream .

All American Night, het uitslagenfeest dat de Leidse studentenvereniging Minerva sinds 1968 houdt, kan door de Nederlandse coronamaatregelen niet doorgaan. Wel is er een (grotendeels) online symposium over de Amerikaanse verkiezingen.

13.00 uur: laatste campagnedag begonnen

Op de laatste campagnedag richt zowel Donald Trump als Joe Biden zich op de swing states, de staten waar het het spannendst lijkt te worden. Trump bezoekt vijf campagnebijeenkomsten: in North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin en twee in Michigan. De laatste rally is in Grand Rapids, de stad waar hij vier jaar geleden ook zijn campagne afsloot.

Biden gaat naar bijeenkomsten in Ohio en Pennsylvania. In die eerste staat klopte Trump in 2016 Hillary Clinton nog met een grote marge: 51 tegenover 43 procent. En Pennsylvania kan vanwege de twintig kiesmannen wel eens cruciaal zijn voor wie het presidentschap wint.

Gisteren vielen beide kandidaten elkaar nog hard aan in hun speeches. "De corona-aanpak van Biden verandert Amerika in een gevangenisstaat. Iedereen wordt opgesloten, terwijl de extreemlinkse relschoppers vrijuit kunnen plunderen", zei Trump in Iowa. Biden zei dat zijn rivaal als president haat heeft aangewakkerd: "Het is de hoogste tijd: Trump moet inpakken en wegwezen."