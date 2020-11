Laatste dag voor verkiezingen VS: Trump en Biden houden rallies in swing states

In dit artikel verzamelen we dagelijks de laatste ontwikkelingen rond de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. De belangrijkste achtergrondverhalen en uitlegvideo's vind je in deze collectie.

20.30 uur: Trump en Biden begonnen aan laatste volledige campagnedag President Trump heeft in North Carolina zijn eerste rally van de dag gehouden. Hij sprak ruim een uur in de stad Fayetteville. In zijn toespraak uitte hij kritiek op het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat besloten heeft dat North Carolina en Pennsylvania ook poststemmen mogen meetellen die na de verkiezingsdag binnenkomen. De president bezoekt Pennsylvania rond dit tijdstip, en doet daarna nog twee andere swing states aan: Wisconsin en Michigan. Uitdager Joe Biden bezoekt minder staten, maar heeft ook een vol programma. Zijn eerste rally van de dag hield hij in Cleveland in de staat Ohio. Hij reist nu door naar Pennsylvania, waar hij drie bijeenkomsten heeft georganiseerd. Beide staten gingen in 2016 naar Trump.

18.10 uur: Twitter waarschuwt bij premature claims over uitslagen Twitter gaat waarschuwingen plaatsen bij tweets die voortijdig uitslagen claimen over de Amerikaanse verkiezingen. Het gaat om berichten die wijdverspreid worden en de overwinning claimen voordat er officiële uitslagen bekend zijn. Van officiële uitslagen is volgens Twitter sprake als minstens twee nationale media onafhankelijk van elkaar een winnaar uitroepen, of verkiezingsfunctionarissen uitslagen bekendmaken. In de praktijk zal het gaan om berichten van president Trump en presidentskandidaat Joe Biden en hun campagnes, maar ook om tweets van andere Amerikaanse politici en van gebruikers met meer dan 100.000 volgers. Het sociale medium zal ook een disclaimer plaatsen bij tweets die over premature verkiezingsuitslagen gaan en meer dan 25.000 keer geliket of geretweet worden. Het beleid van Twitter geldt vanaf morgenavond, de verkiezingsavond, tot aan de inauguratie van de president. "We geven voorrang aan de presidentsverkiezing en andere verkiezingen waarvan uitslagen betwist worden, waar sprake kan zijn van serieuze problemen met misleidende informatie", aldus het bedrijf in een blog.

17.00 uur: Trump denkt erover Fauci na verkiezingen te ontslaan Bij een rally in Florida heeft president Trump eerder vandaag gesuggereerd dat hij Anthony Fauci, zijn belangrijkste corona-adviseur, mogelijk gaat ontslaan als hij wordt herkozen. Het publiek bij zijn rally in Miami riep een aantal keer "Fire Fauci!", waarop de president reageerde met de woorden: "Niet verder vertellen, maar laat me wachten tot iets na de verkiezingen. Ik waardeer het advies." Trump en Fauci botsen met enige regelmaat over de juiste aanpak van de pandemie. In de Verenigde Staten zijn ruim 230.000 mensen aan het coronavirus overleden.

14.00 uur: geen uitslagenfeest, maar online symposium bij Minerva All American Night, het uitslagenfeest dat de Leidse studentenvereniging Minerva sinds 1968 houdt, kan door de Nederlandse coronamaatregelen niet doorgaan. Wel is er een (grotendeels) online symposium over de Amerikaanse verkiezingen. Onder meer voormalig NAVO-topman en minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer en D66-Europarlementariër Marietje Schaake zullen spreken op het symposium, dat van 14.00 tot 18.00 uur te volgen is via deze stream. In 2016 waren nog meer dan duizend mensen bij het uitslagenfeest in de Leidse Pieterskerk.