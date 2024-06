Longcovidtherapie uit basispakket vanwege onbewezen effect

De zogenoemde multidisciplinaire paramedische herstelzorg voor longcovidpatiënten verdwijnt per 1 juli uit het basispakket van de zorgverzekering. Het Zorginstituut stelt vast dat de therapiecombinatie geen aantoonbaar effect heeft.

Groepen die de behandelingen volgden en groepen die deze therapieën niet kregen waren er allebei hetzelfde aan toe.

Voor mensen die al met de behandeling waren begonnen is er een overgangsregeling tot 1 januari 2025. Wat wel vergoed blijft in het basispakket zijn losse behandeltrajecten bij de fysiotherapeut of andere paramedici volgens de 'normale' route via de huisarts.

Zorgpakket

Bij de multidisciplinaire paramedische herstelzorg gaat het om een 'zorgpakket' dat bestaat uit een combinatie van fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Het werd in juli 2020 met spoed voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket, omdat iedereen vond dat er iets moest gebeuren voor mensen met heftige covid-klachten. Ook al was de oorzaak nog niet bekend en ook al was nog niet bekend of deze therapie hielp.

Inmiddels is duidelijk dat het pakket niet een aantoonbaar positief effect heeft, ook al kunnen sommige patiënten dat anders ervaren. Het is ook duidelijker geworden dat mensen met longcovidklachten achteruit kunnen gaan bij inspanningen. Daarom wordt er nu vooral ingezet op meer onderzoek.

Landelijk meldpunt

Vandaag is het landelijk meldpunt gestart waar patiënten zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Het meldpunt, postcovidonderzoek.nl. is opgezet door het RIVM. Het is het eerste zichtbare resultaat van de 32 miljoen euro die het kabinet vorig jaar heeft vrijgemaakt voor onderzoek naar de oorzaken en behandeling van long covid.

Het is de bedoeling dat deze zomer de eerste expertisecentra open gaan waar nieuwe behandelmethoden worden ontwikkeld.