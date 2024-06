Go Ahead wacht op mail United, trainer Hake hard op weg naar Engelse topclub

Hake was sinds de zomer van 2022 trainer van de Eagles. Met de Deventenaren haalde hij afgelopen seizoen Europees voetbal. Zijn ploeg werd negende in de eredivisie, won in de play-offs van NEC en FC Utrecht en stelde zo deelname aan de voorrondes van de Conference League veilig.

Mocht Hake de deur in Deventer achter zich dichtslaan, dan moet de club snel op zoek naar een nieuwe trainer. Go Ahead speelt op 25 juli thuis de eerste wedstrijd tegen het Noorse Brann Bergen in de tweede voorronde van de Conference League.

Jeugdopleiding FC Twente

Hake en Ten Hag kennen elkaar uit de tijd dat ze beiden in de jeugdopleiding van FC Twente werkten. Daarna was Hake actief bij FC Emmen, SC Cambuur en FC Utrecht.

Afgelopen twee (moeizame) seizoenen werd Ten Hag bij United bijgestaan door voormalig FC Twente-trainer Steve McClaren en Mitchell van der Gaag.

Ten Hag was onlangs te gast in Studio Fußball. Hij vertelde daar dat United zijn contract wil verlengen. De trainer zei ook dat hij een aantal voorwaarden heeft waaraan voldaan moet worden, het aantrekken van nieuwe assistenten lijkt daar een van te zijn.