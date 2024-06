Vier jaar gevangenisstraf voor gevluchte vastgoedondernemer Roger Lips

Vastgoedondernemer Roger Lips heeft een gevangenisstraf gekregen van vier jaar voor faillissementsfraude. Het vastgoedbedrijf van Lips viel in 2013 om, met een schuldenlast van 320 miljoen euro. Zijn vrouw kreeg een celstraf van 18 maanden.

Lips stond jarenlang in de Quote 500, maar leende honderden miljoenen euro's bij SNS Reaal voor de ontwikkeling van verschillende grote bouwprojecten, bijvoorbeeld voor het mislukte winkelcentrum The Wall langs de A2 bij Utrecht.

Volgens de rechtbank wisten Lips en zijn vrouw dat het vastgoedconcern failliet zou gaan en hadden ze alleen oog voor "hun eigen vermogenspositie". Hiermee hebben ze moedwillig hun verantwoordelijkheden verzaakt en het vertrouwen dat schuldeisers in hen hadden ernstig geschaad.

Volgens justitie heeft Lips vanaf 2011 miljoenen euro's achterovergedrukt, in de vorm van geld, maar ook dure auto's en een chalet in Zwitserland. Uiteindelijk is ook aangifte gedaan van de verdwijning van 11 miljoen euro.

Gevlucht naar Dubai

De straf voor Lips is hoger dan die voor zijn vrouw, omdat de rechtbank hem als de initiator ziet. In 2013 werd hij 24 dagen gegijzeld, een zogenoemde "faillissementsgijzeling", om hem te dwingen opening van zaken te geven.

Eenmaal op vrije voeten, vluchtten hij en zijn vrouw naar Dubai, om uit handen te blijven van justitie en zijn schuldeisers. Ze leven daar sindsdien in ballingschap. Lips en zijn vrouw waren daarom ook niet in de rechtbank.

De rechter liet dat ook meewegen in het oordeel: "De man en de vrouw hebben eind 2013/begin 2014 Nederland verlaten en hebben zich zo aan hun berechting willen onttrekken. Zij zijn niet verschenen ter zitting en hebben geen verantwoordelijkheid genomen voor hun daden. Dat neemt de rechtbank hen zeer kwalijk."

Of Lips en zijn vrouw in beroep gaan tegen de uitspraak, is niet bekend. Het OM heeft ook niet bekendgemaakt of aan Dubai om uitlevering van Lips en zijn vrouw wordt gevraagd.