Iran kiest nieuwe president, maar gaan Iraniërs wel naar de stembus?

Iran gaat vandaag naar de stembus om een opvolger te kiezen voor president Raisi, die vorige maand verongelukte bij een helikopterongeluk. Veel Iraniërs zijn niet van plan te gaan stemmen. Ze hebben er geen vertrouwen in dat verkiezingen ertoe doen.

De opkomst bij verkiezingen in Iran loopt al jaren terug. Bij de vorige presidentsverkiezingen was de opkomst 49 procent. Bij de parlementsverkiezingen in maart dit jaar kwam maar 41 procent opdagen, het laagste percentage sinds de Iraanse Revolutie in 1979. Opperste leider Khamenei riep kiezers deze week op om wel te gaan stemmen en benadrukte het belang van een hoge opkomst.

Volgens de Iraanse historicus en schrijver Arash Azizi ziet Khamenei deelname aan de verkiezingen als een teken van de legitimiteit van de Islamitische Republiek. "Als de opkomst ondanks het toelaten van een hervormingsgezinde kandidaat laag blijft, zou dat een klap zijn."

Opvallendste kandidaat

De hervormingsgezinde Masoud Pezeshkian is de opvallendste naam in het rijtje van verder conservatieve kandidaten. De hartchirurg en voormalige gezondheidsminister neemt het op voor politieke gevangenen en etnische minderheden - hij is zelf van Koerdische en Azerische afkomst - en probeert jongeren aan zich te binden.

Op drukbezochte campagnebijeenkomsten sprak Pezeshkian zich uit voor betere banden met het Westen, die het land uit zijn isolement en economische malaise moeten halen. Als enige wil hij in gesprek gaan met de VS en opnieuw onderhandelen over het nucleaire programma. Ook sprak hij zich uit tegen de moraalpolitie die op straat de kleding van vrouwen controleert.

Eerder werd hij geweigerd als kandidaat door de Raad der Hoeders, direct en indirect samengesteld door Khamenei. Dat hij nu wel is toegelaten, heeft volgens historicus en Iran-deskundige Peyman Jafari te maken met de zorgen over de lage opkomst. "Door Pezeshkian mee te laten doen, hoopt de Raad van Hoeders een deel van de Iraniërs die verandering willen naar de stembus te krijgen."

Oproep tot boycot

Op sociale media roepen activisten op tot een boycot, zoals Nobelprijs-winnaar Narges Mohammedi vanuit de gevangenis. Volgens Gamaan, een onderzoeksbureau gevestigd in Nederland, gaat 65 procent niet stemmen. De belangrijkste reden is afkeer van het politieke systeem. Een peiling van het Middle East Institute verwacht wel dat de opkomst boven de 50 procent uitkomt.

Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds de hardhandig neergeslagen grootschalige protesten na de dood van Mahsa Amini in 2022. Alle zes kandidaten, ook de conservatieven, spraken zich in de campagne uit tegen het geweld dat werd gebruikt. Maar jongeren die de protestbeweging steunden vinden dat niet geloofwaardig.

"De verkiezingen zijn slechts een formaliteit, want niets gaat hierna echt veranderen", zegt Niusha (25) vanuit Teheran. "Van al mijn vrienden en familie is er niemand die gaat stemmen." Universiteitsstudent Kimia (23) ziet weinig enthousiasme rond de verkiezingen en is zelf sceptisch. "Als een stem uitbrengen daadwerkelijk iets zou veranderen in dit land, zouden ze ons niet laten stemmen."