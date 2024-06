België sluit na 40 jaar onderzoek naar geruchtmakende Bende van Nijvel

Het onderzoek in België naar de Bende van Nijvel wordt gesloten, heeft het Belgische federale parket bekendgemaakt. Daarmee wordt waarschijnlijk nooit duidelijk wie er achter de reeks gewelddadige misdaden zat die België vanaf 1982 jarenlang in zijn greep hield.

De Bende van Nijvel zou verantwoordelijk zijn voor 28 dodelijke slachtoffers bij een reeks moorden, overvallen en inbraken. Het bekendst is een overval op een supermarkt van Delhaize in Aalst, waarbij acht mensen werden doodgeschoten.

Ondanks het politieonderzoek dat er al ruim 40 jaar naar loopt, is er nooit een doorbraak geweest. Er waren wel verdachten in beeld, maar tot een veroordeling is het nooit gekomen.

Vier miljoen bladzijden

Om alsnog een doorbraak te forceren, werd het onderzoek in 2018 overgedragen aan het Belgische federale parket. Dat heeft een landelijke bevoegdheid om onderzoek te doen, maar nu, zes jaar later, zijn er geen nieuwe verdachten. Het onderzoeksdossier is inmiddels een pakket van meer dan vier miljoen bladzijden.