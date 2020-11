Graf van oud-burgemeester Tilburg dreigt te worden geruimd

Een begraafplaats in Tilburg is naarstig op zoek naar nabestaanden van oud-burgemeester Eduard van Voorst tot Voorst. Leden van de adellijke familie moeten beslissen over de toekomst van het graf na 2022, wanneer de grafrechten verlopen. Maar het lukt de beheerder tot nu toe niet om met de familie in contact te komen.

Eduard van Voorst tot Voorst was van 1946 tot 1957 burgemeester van Tilburg en stierf in 1972. Hij heeft zijn laatste rustplaats op het kerkhof aan de Hoflaan, vlak bij zijn 'eigen' Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg.

Bij leven verwierf de oud-burgemeester tal van onderscheidingen en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De familienaam Van Voorst tot Voorst stamt uit een oud adellijk riddergeslacht, weet Omroep Brabant.

Bordje bij het graf

De beheerder heeft het adres van de nabestaande die rechthebbende is, maar contactpogingen hebben tot nu toe niets opgeleverd. Daarmee is de toekomst van het graf onzeker. De rechten verlopen in februari 2022. Er is nu een bordje bij het graf geplaatst met het verzoek aan de familie om contact op te nemen.

Het gebeurt vaker dat rechten van graven verlopen, waarna ze zonder verlenging worden geruimd. In het geval van een graf in de familie Van Voorst tot Voorst zou dat opmerkelijk zijn, erkent de beheerder van de begraafplaats. "Het zou wel heel erg zijn dit graf te ruimen omdat de familie niet op de hoogte is van de situatie", zegt hij.