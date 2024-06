Belgische tak PostNL niet schuldig aan onderbetaling, ontloopt boete

De Belgische tak van PostNL heeft zich niet schuldig gemaakt aan onderbetaling van pakketbezorgers. De rechtbank in Antwerpen heeft het bedrijf op alle punten vrijgesproken. De Belgische justitie had een boete geëist van ruim 24 miljoen euro, omdat het postbedrijf op een illegale manier jarenlang personeel van onderaannemers zou hebben betaald.

De rechter ging hier niet in mee. De bezorgers werden waren niet in dienst van PostNL, maar bezorgden de pakketjes via andere bezorgdiensten. Die werkgevers verklaarden hun bezorgers slecht te betalen, omdat zij wurgcontracten met PostNL hadden afgesloten.

Volgens de rechter staat het deze onderaannemers niet vrij om hun personeel daarom slecht of zwart te betalen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke sociale verplichtingen. De diverse onderaannemers kregen van de rechter boetes van verschillende hoogte opgelegd.

Directeur in de cel

In het kader van hetzelfde onderzoek werden in het voorjaar van 2022 invallen gedaan bij depots van PostNL België. Toenmalig topman Rudy van Rillaer en een andere bestuurder zaten daarna korte tijd vast. De rechter sprak ook hen vandaag vrij.

PostNL laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak, "waarop het had gerekend". Wel zegt het bedrijf dat de rechtszaak en alle onzekerheid die het met zich meebracht "aanzienlijke impact" heeft gehad op individuele medewerkers en de organisatie in België.