Ook in de Verenigde Arabische Emiraten kortere preken vanwege hitte

In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben moskeeën de opdracht gekregen om preken en gebeden niet langer dan tien minuten te laten duren. Die verordening komt van de Algemene Autoriteit voor Islamitische Zaken. Dit soort besluiten wordt zelden genomen.

"Het is om de veiligheid van gelovigen te waarborgen en aan de behoeften van degenen die de huizen van god bezoeken tegemoet te komen, vooral tijdens de zomermaanden, wanneer de temperaturen hoog zijn", aldus de Emiratische autoriteiten.

Voor moslims is de vrijdag de belangrijkste dag van de week en het islamitische gebed is dan van groot belang. In de VAE bidden veel gelovigen op vrijdag noodgedwongen buiten, omdat de moskeeën dan vol zitten.

Door de hitte brengt dat risico's met zich mee. De temperatuur in de Emiraten loopt in de zomer op tot boven de 40 graden en kan in sommige delen van het land oplopen tot wel 50 graden. De maatregel gaat vandaag in en geldt tot zeker oktober.

Doden door extreme hitte

De VAE volgt met het besluit buurland Saudi-Arabië, dat vorige week een soortgelijke maatregel nam. Daar mogen religieuze diensten op vrijdag in de twee grootste moskeeën niet langer duren dan vijftien minuten.

Deze maand kwamen in Saudi-Arabië 1303 mensen om het leven tijdens de hadj, de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht naar Mekka. De meeste slachtoffers bezweken door de extreme hitte, in de schaduw liep de temperatuur op tot bijna 52 graden. Een van de slachtoffers was een 45-jarige Nederlandse vrouw.