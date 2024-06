Piepjonge spelers, creatieve Gakpo en veel eigen goals: de EK-groepsfase in cijfers

Van piepjonge debutanten tot stokoude doelpuntenmakers en van prachtige afstandsschoten tot knullige eigen goals: het EK voetbal in Duitsland is tot nu toe zeer vermakelijk. En dat levert bijzondere cijfers op.

We hebben de opvallendste statistieken, records en jubilarissen op een rijtje gezet, met behulp van dataleverancier Opta.

Piepjong en stokoud

16 jaar en 338 dagen, zo oud was Lamine Yamal toen hij namens Spanje de eerste groepswedstrijd speelde op dit EK. Daarmee werd hij de jongste speler ooit op een Europees kampioenschap. Aan zijn spel zie je het niet terug: Yamal lijkt al jaren mee te draaien en is één van de uitblinkers van de Spanjaarden.

Buiten het veld is Yamals leeftijd echter wel een punt: als middelbare scholier moet hij tussen de trainingen en wedstrijden door nog gewoon huiswerk maken. Bovendien was er even de angst dat hij geen avondwedstrijden mocht spelen, want minderjarigen mogen volgens de Duitse wet niet werken na 23.00 uur.

Ook de Duitsers zelf rekenen overigens op de jeugd. Met Jamal Musiala en Florian Wirtz (beiden 21 jaar) stelen de jonkies de show bij het gastland. Ze scoorden allebei in de openingswedstrijd en dat was direct een EK-record: nooit kwamen twee spelers van 21 of jonger tot scoren voor hetzelfde land in een EK-duel.