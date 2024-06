Murray toch actief op Wimbledon, speelt dubbelspel en mogelijk zelfs enkelspel

Murray hoopt ook nog altijd op deelname aan de Olympische Spelen, maar twijfelt openlijk over een pensioen na deze zomer. Sinds 2018 kwam de blessuregevoelige tennisser niet verder dan de derde ronde op een grandslam. Hij staat momenteel slechts 115e op de wereldranglijst.

Murray haalt enkelspel Wimbledon 'waarschijnlijk niet'

De Britse tennisser houdt de deur zelfs nog op een kier voor deelname aan het enkelspel. "Ik wacht tot het laatste moment om te kijken of ik kan spelen. Ik heb het recht dat te doen."

Hij moet wel snel beslissen, want Wimbledon begint op maandag 1 juli.

Waarschijnlijk zal Murray echter alleen op het dubbelspel in actie komen. "Het is niet duidelijk of ik 100 procent klaar ben om te spelen. Dat is de situatie. Het is waarschijnlijker om nu te zeggen dat ik het enkelspeltoernooi niet ga halen."