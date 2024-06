Paniek bij Democraten na 'rampzalig' optreden Biden, 'het is voorbij'

VS-correspondent Marieke de Vries:

"Door het haperende optreden van Biden leek Trump jonger. Hij was vooral in de aanval, Biden leek ouder en werd in de verdediging gedrongen. Trump viel Biden vooral aan over de staat van Amerika. Dat het land verwoest wordt door Biden.

Achter de schermen wordt nu gesproken over 'een groot probleem'. Men is bang dat er schade is aangericht die niet meer te repareren valt. Er wordt gesuggereerd dat er naar een andere kandidaat gekeken moet worden nu dat nog kan: nu zowel Trump als Biden nog niet officieel zijn gekozen.

Opvallend was dat in de zogeheten spin room, waar woordvoerders van de campagnes na afloop van het debat met de media praten, heel veel vertegenwoordigers van Trump te vinden waren. We moesten heel goed zoeken naar de Democratische vertegenwoordiging. Gouverneur Newsom van Californië was er wel. Hij is al genoemd als mogelijke presidentskandidaat voor de Democraten en hem werd gevraagd hoe hij daar zelf over dacht. Newsom zei dat hij op Biden zou stemmen, maar de vraag is of veel Amerikanen dat in november zullen gaan doen."