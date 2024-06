Paniek bij de Amerikaanse Democraten door slechte debatbeurt van Biden

Joe Biden had zich minutieus voorbereid op dit debat. Hij had zich drie dagen teruggetrokken in het presidentiële buitenverblijf Camp David met een team aan adviseurs. Daar had hij oefensessies met zijn advocaat Bob Bauer, die Trump speelde.

De verwachtingen waren dus hooggespannen, maar in plaats van tot meer vertrouwen leidde Bidens haperende en soms onsamenhangende optreden tot een golf van paniek onder de Democraten. De discussie over de vraag of hij überhaupt genomineerd zou moeten worden, is opnieuw opgelaaid.

Andere kandidaat?

Politico, het Amerikaanse nieuwsmedium dat gespecialiseerd is in politiek nieuws, peilde reacties bij een groep Democraten over het debat. Eén prominente partijmedewerker zei dat het tijd was voor een "open conventie".

De planning is dat Biden op de Democratische partijconventie volgende maand officieel wordt voorgedragen als presidentskandidaat. Hij heeft immers de voorverkiezingen gewonnen. In het geval van een open conventie zou een andere kandidaat worden gezocht die vervolgens door de partijleden naar voren wordt geschoven.

Een voormalige medewerker van Biden in het Witte Huis noemde het optreden van de president "verschrikkelijk" en voegde eraan toe dat ze zichzelf keer op keer afvroeg: "Wat zei hij net? Dit is gestoord." Een andere Democraat en advocaat ziet het ook niet meer zitten: "Biden is toast" (vrij vertaald: het is voorbij voor Biden), zegt hij.

Bezorgde geldschieters

Een belangrijke geldschieter voor de Democraten zegt tegen Politico dat het voor de president tijd is om zijn campagne te stoppen. Hij omschreef Bidens optreden als "het slechtste in de geschiedenis", zo slecht dat "niemand aandacht zal schenken aan de leugens van Trump". De geldschieter trekt daarom een harde conclusie: "Biden moet afhaken. Daar bestaat geen twijfel over."