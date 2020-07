300 van de 700 banen geschrapt bij Eaton in Hengelo

Bij metaalbedrijf Eaton in Hengelo verdwijnen 300 van de ruim 700 banen. Het bedrijf verplaatst werk naar Turkije en Hongarije, omdat daar goedkoper geproduceerd kan worden.

Vakbond CNV meldt dat aan RTV Oost. Het gaat om 240 vaste en 60 flexibele banen. De banen zullen de komende twee jaar gefaseerd verdwijnen.

De afgelopen jaren verdwenen er vaker banen bij Eaton, maar nog nooit zoveel als nu. Volgens CNV is er een sociaal plan voor het personeel dat moet vertrekken.

Geen winst

Het bedrijf in Hengelo is onderdeel van het Amerikaanse Eaton, waar zo'n honderdduizend mensen werken. Eaton produceert in Hengelo schakelsystemen voor elektrische apparatuur. In 2014 werkten er nog zo'n 950 mensen, nu zijn dat er nog ruim 700.

Eaton heeft het al jaren zwaar in Hengelo. Volgens de jaarverslagen heeft het bedrijf sinds 2010 geen winst meer gemaakt. Het dieptepunt lag in 2014 en 2015. In beide jaren werd 27 miljoen verlies geleden. Het laatste jaarverslag gaat over 2018, toen werd er een verlies gemaakt van 6,5 miljoen euro.

Onaangenaam verrast

De gemeente Hengelo is onaangenaam verrast door het nieuws. Burgemeester Schelberg (VVD) werd tien minuten voor het nieuws naar buiten kwam geïnformeerd door de directie van het bedrijf.

"Wij zijn teleurgesteld", zegt wethouder Ten Heuw (SP) tegen RTV Oost. "Hoewel een belangrijk deel van het bedrijf blijft bestaan, is dit geen klein bier. Zoveel ontslagen is bijna een halvering. Dit gaat veel gezinnen treffen."