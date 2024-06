Topsporters doen oproep aan nieuw kabinet om niet te bezuinigen op sport

Tientallen topsporters doen in een open brief in het AD een oproep aan het nieuwe kabinet-Schoof om niet te bezuinigen op sport. "Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, verliest de Nederlandse sport straks minstens 45 miljoen euro per jaar. Dat zou rampzalig zijn voor onze sportclubs en verenigingen, de kraamkamer voor de topsport."

De brief is ondertekend door 67 olympisch kampioenen, (oud-)topsporters en coaches, onder wie oud-turner Epke Zonderland, oud-hockeyster Naomi van As, oud-wielrenner Tom Dumoulin en shorttrackster Suzanne Schulting. Ze stellen dat sportverenigingen cruciaal zijn om talent tot bloei te laten komen.

Bovendien moet ieder kind aan sport kunnen doen, schrijven de sporters. "Een sport die bij hen past en betaalbaar blijft voor elk gezin. Van voetbal tot zeilen, van freerunning tot schaatsen."

Korte termijn

Dat de sportsector het waarschijnlijk met minder geld moet doen, komt vooral door de geplande verhoging van de kansspelbelasting met 7,3 procent. Loterijen zijn wettelijk verplicht om een groot deel van de opbrengst te besteden aan maatschappelijke doelen. Zo steunt de Nederlandse Loterij 77 sportbonden en 25.000 verenigingen. Door een verhoging van de kansspelbelasting daalt de afdracht van de loterijen aan de sportsector naar verwachting met 12,5 miljoen ten opzichte van 2023.

Volgens oud-hockeyster Kim Lammers is er puur gedacht vanuit de korte termijn. "Voor de langere termijn draagt het alleen maar bij aan de staatskas als iedereen meer beweegt, zich gezonder voelt en blijer is", zegt ze in het AD.

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde, staat in de brief. "Voor gezondheid, ook mentaal, voor verbinding tussen mensen, voor jongeren, voor eenzame ouderen, voor leefbaarheid in wijken en dorpen." Ze wijzen op de berekening van het Mulier Instituut dat elke euro die in sport wordt gestoken 2,70 euro oplevert voor de samenleving.

Groot klein sportland

De sporters vrezen ook voor de positie van Nederland als succesvol sportland. "We zijn nu het 'grootste kleine land' als het gaat om topsport." De Nederlandse medailles zijn volgens hen goedkoop in vergelijking met andere landen, omdat de sportverenigingen in Nederland grotendeels draaien op vrijwilligers.

"Als je nu op alle onderdelen van de sport gaat bezuinigen, gaat dat uiteindelijk ten koste van de prestaties", zegt Lammers. "Talent moet zich ook kunnen ontwikkelen. En sportverenigingen hebben het al zwaar, de ledenaantallen lopen terug."

Daarnaast zijn topsporters belangrijke inspiratoren voor de breedtesport, schrijven de sporters. "Gun ook de nieuwe generaties wekelijks sportplezier op de club en de droom om groot te worden in de sport."