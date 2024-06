Verstappen waarschuwt: 'McLaren kan bochten beter aanvallen en is nu overal sterk'

"Ze zijn dit jaar duidelijk de juiste richting ingeslagen. Solide en overal sterk", zegt hij over de imposante opmars van de oranje bolides. "Dan kan het snel gaan, als je het licht eenmaal hebt gezien. Dat merken we nu." Ook in Spanje was het duidelijk zichtbaar. "Lando kon aanvallen en zijn banden heel houden. Ik moest veel meer managen om het goed te laten werken en de race te winnen. Het was op het randje. Hij liep flink in."

Het is wennen, na de extreme dominantie in 2023 en de vlekkeloze seizoenstart: Verstappens renstal is kwetsbaar geworden. Ook komend weekend, in eigen huis. Op de Red Bull Ring won de 26-jarige Nederlander al vijf F1-races, maar nu zijn er kapers op de kust.

Minstens zes coureurs maken kans op de zege. "We hebben geen slechte auto, maar andere teams zetten grotere stappen dan wij."