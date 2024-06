Zorgen over criminelen die geld witwassen via bouw, pakketdiensten en zorg

Banken en andere financiële instellingen hebben vorig jaar twee keer zo veel meldingen gedaan van verdachte transacties als het jaar daarvoor. De ruim 180.000 meldingen waren goed voor ruim 25 miljard euro aan zwart geld. Dat schrijft de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland), een centraal meldpunt waar ongebruikelijke financiële transacties gerapporteerd moeten worden, in het jaarverslag over 2023.

In het rapport maakt de opsporingsdienst zich grote zorgen over een groeiend fenomeen, genaamd Trade Based Money Laundering. Daarbij proberen bendes geld wit te wassen via bestaande bedrijven. Het gaat met name om bedrijven die met veel personeel werken, zoals in de bouw, het transport en de pakketbezorging, vooral onderaannemers en malafide uitzendbureaus.

Doordat banken strenger zijn gaan controleren op het betalen van salarissen met zwart geld, laten steeds meer ondernemers zich verleiden om personeel contant uit te betalen met crimineel geld.

Volgens de FIU lijkt dit enerzijds te gebeuren op kleine schaal tussen bevriende ondernemers en criminelen, en anderzijds professioneel via ondergrondse bankiers. "Een deel van het werk waar onze samenleving op draait, lijkt hiermee te worden betaald met crimineel contant geld", waarschuwt de FIU in het jaarrapport.

Opmerkelijk is dat de ruim 180.000 meldingen over vorig jaar vooral zijn gedaan door één bank en één betalingsverwerker. Samen meldden zij met 55 procent ruim de helft van alle ongebruikelijke transacties. Om welke twee instellingen het gaat, meldt de FIU niet.

Zorgfraude

Hoewel de FIU geen cijfers noemt, ziet de opsporingsdienst ook een groei van zorgfraude. Waar dit eerder vooral door individuen gebeurde, daar komt dit steeds vaker voor in georganiseerd verband. De FIU spreekt over heuse netwerken van "zware criminelen" die samen zorgfraude plegen.

Gisteren meldden de ministers Dijkgraaf en Helder al dat ze zich zorgen maken over (criminele) fraudenetwerken in de zorg. Uit een eerste onderzoek door de inspecties blijkt dat een groep zzp'ers wordt gelinkt aan heling, cybercrime, diefstal, plofkraken, handel in hard- en softdrugs, gewelds- en vermogensdelicten, oplichting, straatroof en overvallen.