Importheffing op Oekraïense eieren tegen oneerlijke concurrentie

De Europese Unie stelt vanaf vandaag een importheffing in op eieren uit Oekraïne. Per kilo gaat het om 15 cent, wat grofweg neerkomt op één eurocent per ei. De maatregel is bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

De Europese Commissie stond na het begin van de oorlog in Oekraïne toe dat het land landbouwproducten, waaronder eieren en graan, tariefvrij naar de EU mocht exporteren. Oekraïne, dat het door de oorlog zwaar had, kon zo economisch worden geholpen. Maar door de maatregel explodeerde de Oekraïense export van eieren naar de EU en dat wekte wrevel bij onder anderen Nederlandse pluimveehouders.

Afgelopen jaar ging het om ruim 40.000 ton eieren uit Oekraïne, tien keer zoveel als voor de oorlog. In 2022 ging het nog om iets meer dan 17.000 ton.

In totaal importeerde de EU vorig jaar zo'n 66.300 ton eieren. Ruim de helft was dus afkomstig uit Oekraïne. Het gaat overigens niet om zogenoemde tafeleieren, maar om eieren die door de voedingsindustrie worden gebruikt in producten als koek, gebak, pasta, ijs, beschuit en salades.

EU-boeren benadeeld

Brancheorganisatie LTO is nu redelijk tevreden met de extra drempel die Brussel invoert voor de eieren uit het Oost-Europese land. "LTO is solidair met het Oekraïense volk", benadrukt een woordvoerder. "Maar de plotselinge volledige openstelling in 2022 van de EU-markt voor Oekraïense landbouwproducten, waaronder suiker, graan en eieren, verstoorde de markt voor onze boeren. Daarom is het goed dat er een nieuw quotum is ingesteld waardoor de effecten voorlopig gedempt worden."

Pluimveehouder Theo Bos uit Barneveld heeft 65.000 vrije uitloop-kippen en gemengde gevoelens bij het nieuws: "Een heffing van één cent per ei, das veel te weinig", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Sinds 2012 zijn bij ons in Europa legbatterijen verboden, omdat die als dieronvriendelijk werden beschouwd. Wij hebben in ons land allemaal scharrel- en vrije uitloop-kippen, met de forse investeringen die daarbij horen. En nu moeten wij opboksen tegen de goedkope eieren uit Oekraïne, waar ze alleen legbatterijen hebben. Dat is toch oneerlijke concurrentie? Dat is geen gelijk speelveld."

Hij ziet de gevolgen: veel Nederlandse bedrijven die voedingsproducten maken, kiezen voor de goedkope eieren uit Oekraïne. "En de consument heeft daar geen weet van, want dat staat niet op de verpakking van koeken of cake."

Volgens Bos maakt die ene cent dan ook weinig uit. "Wij helpen Oekraïne, maar de agrarische sector moet het gelag betalen. We hebben een Landbouwminister gehad, hij vertrekt nu bijna, die had de mond steeds vol van 'perspectief'. Nou, leg mij dat maar eens uit. Met die ene cent ga je het perspectief voor pluimveehouders in Nederland niet vergroten."