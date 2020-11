Zwemmers strijden in december om olympische en paralymische tickets

De Nederlandse zwemtop strijdt begin december in Rotterdam om tickets voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, volgend jaar zomer.

In het Rie Mastenbroekzwembad staat voor de Nederlandse zwemmers van 3 tot en met 6 december het behoud of het verdienen van plaatsbewijzen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2021 op het spel. Er is geen publiek welkom bij het toernooi in Rotterdam.

De Nederlandse zwembond is opgelucht dat het toernooi op de kalender staat, ondanks de moeilijke omstandigheden vanwege de coronapandemie. "Het is voor onze topzwemmers geweldig als ze op hoog niveau tegen elkaar kunnen racen", aldus technisch directeur André Cats van de zwembond.

Afgelast

Vanwege de coronapandemie zijn meerdere toernooien afgelast. De EK langebaan in Boedapest zijn uitgesteld tot mei 2021, de WK kortebaan in Abu Dhabi verhuisden van december 2020 naar eind 2021.