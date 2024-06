Bottecchia, Bartali, Coppi en Pantani: Tour-start ode aan Italiaanse wielerhelden

Voor het eerst in de 121-jarige geschiedenis van de Tour de France begint de wielerkoers in Italië. Zondag vindt het Grand Départ plaats in Florence. In de eerste drie ritten worden Italiaanse Tour-helden als Fausto Coppi, Marco Pantani en Gino Bartali geëerd.

"Aan de ene kant is het natuurlijk gek dat de Tour nog nooit in Italië is gestart", vindt oud-renner Tom Dumoulin. "Maar ik begrijp het ook wel. In Italië is de Giro d'Italia heel belangrijk."

"Een stad als Kopenhagen legt flink geld neer om de Tour-start te mogen organiseren. Dat zal in Italië toch minder zijn. Daar is de Giro minstens zo belangrijk, al wordt de Tour er ook breed uitgemeten."

Dat de Tour juist dit jaar in Italië start is geen toeval. Precies honderd jaar geleden, in 1924, werd Ottavio Bottecchia de eerste Italiaanse Tour-winnaar.