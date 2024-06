Wekdienst 27/6: Landelijk meldpunt long covid • Extinction Rebellion demonstreert in haven Rotterdam

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vier jaar na het begin van de coronapandemie is er vanaf vandaag een digitaal landelijk meldpunt voor long covid. Onderzoekers hopen zo informatie te verzamelen om meer te kunnen doen voor de 100.000 long covid-patiënten in Nederland.

De burgemeester van Amsterdam plaatst de 2500e Stolperstein in de stad, ook wel bekend als struikelsteen. Op elke steen staat de naam van een slachtoffer van het nationaalsocialisme.

Extinction Rebellion demonstreert in de haven van Rotterdam. Volgens de klimaatactivisten is die haven de meest vervuilende haven van Europa en draagt die bij aan de klimaatcrisis. De actiegroep eist dat de gemeente en het Havenbedrijf de haven uiterlijk in 2030 fossielvrij maken.

Dit is er vannacht gebeurd:

In het eerste debat van dit verkiezingsjaar hadden president Biden en zijn uitdager en voorganger Trump harde kritiek op elkaars beleid en schuwden ze ook persoonlijke aanvallen niet.

Trump hield Biden verantwoordelijk voor misdaden van illegale immigranten en beschuldigde Democraten van babymoord vanwege late abortussen. Biden noemde zijn voorganger meerdere keren een leugenaar en zei dat die "de moraal van een straatkat" heeft omdat hij zijn zwangere vrouw bedroog met een pornoster, iets wat Trump meteen ontkende.

De Republikeinse achterban zal tevredener zijn over hoe het ging dan de Democraten. Trump was energieker en sprak duidelijke taal. Biden meanderde vaak in zijn antwoorden, verbeterde zichzelf geregeld en raakte soms helemaal de draad kwijt, zoals in een vraag over belastingverlaging.

Trump vestigde er gretig de aandacht op als Biden miskleunde. "Ik begrijp niet wat hij net zei", reageerde hij bijvoorbeeld. "Hijzelf volgens mij ook niet." Gevraagd naar zijn hoge leeftijd antwoordde Biden dat Trump "drie jaar jonger maar veel minder competent is". Na afloop wezen analisten erop dat Biden vaker inhoudelijker reageerde op de vragen, maar zichzelf daardoor ook verstikte in feiten. In september is nog een laatste verkiezingsdebat tussen beide kandidaten gepland.

Ander nieuws uit de nacht:

150 migranten gered die met bootjes onderweg waren naar Engeland: een van de inzittenden had om hulp gevraagd, nadat een van de bootjes na een paar uur varen in moeilijkheden was geraakt.

Tweehonderd Amerikaanse zorgmedewerkers aangeklaagd voor miljardenfraude: ze zouden onder meer illegaal pillen hebben verspreid en kosten in rekening hebben gebracht bij de Amerikaanse nationale zorgverzekering voor 65-plussers en voor zorg die niet geleverd werd.

Politie al dagen bezig met ontmantelen drugslab Bergen op Zoom: er wordt onderzoek gedaan bij een huis met daarachter een groot perceel waar kassen en twee loodsen staan.

En dan nog even dit:

Na dertien jaar vertrekt Mark Rutte als minister-president van Nederland. Het NOS Jeugdjournaal ging bij hem langs in het Torentje voor een afscheidsinterview met vragen van kinderen. Rutte geeft zichzelf 'een 6, misschien een 6,5' als rapportcijfer.