Biden overtuigt niet in eerste stekelig debat met Trump

Trump hield Biden verantwoordelijk voor misdaden van illegale immigranten en beschuldigde Democraten van babymoord vanwege late abortussen. Biden noemde zijn voorganger meerdere keren regelrecht een leugenaar en zei dat die "de moraal van een straatkat" heeft omdat hij zijn zwangere vrouw bedroog met een pornoster, iets wat Trump meteen ontkende.

De Republikeinse achterban zal tevredener zijn over hoe het debat ging dan de Democraten. Trump was energieker en sprak duidelijke taal. Biden meanderde vaak in zijn antwoorden, verbeterde zichzelf geregeld en raakte soms helemaal de draad kwijt, zoals bij een vraag over belastingverlaging.

Analisten in de VS hadden het over een teleurstellend optreden dat twijfelende kiezers niet zal hebben overtuigd. Sommigen vroegen zich openlijk af of de presidentskandidaat niet moet worden vervangen. Het Witte Huis verklaarde achteraf dat Biden last had van verkoudheid.

Geruzie over golf

Vooraf was het al de vraag hoe aanvallend de 78-jarige Trump zou zijn en hoe adequaat de 81-jarige Biden daarop zou reageren. Trump vestigde er gretig de aandacht op als Biden miskleunde. "Ik begrijp niet wat hij net zei", reageerde hij bijvoorbeeld. "Hijzelf volgens mij ook niet."

Gevraagd naar zijn hoge leeftijd antwoordde Biden dat Trump "drie jaar jonger maar veel minder competent is". Na afloop wezen analisten erop dat Biden vaker inhoudelijker reageerde op de vragen, maar zichzelf daardoor ook verstikte in feiten.

Gevraagd naar zijn eigen leeftijd zei Trump dat hij nog altijd in goede mentale en fysieke gezondheid is. Als voorbeeld noemde hij twee golfwedstrijden die hij recent gewonnen had, waarop beide mannen ruzieden wie wie zou verslaan in een potje. "Laten we ons niet als kinderen gedragen", probeerde Trump af te sluiten, waarop Biden hem toebeet: "Je bent een kind."