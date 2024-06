150 migranten gered die met bootjes onderweg waren naar Engeland

Op het Kanaal zijn ruim 150 migranten gered die de oversteek wilden maken van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zaten in twee overvolle bootjes.

Een van de inzittenden had om hulp gevraagd, nadat een van de bootjes na een paar uur varen in moeilijkheden was geraakt. De 77 opvarenden konden worden gered en naar de haven van Calais worden gebracht.

Ongeveer 40 kilometer onder Calais werd niet veel later nog een boot in moeilijkheden veilig aan land gebracht. Op die boot zaten 76 mensen.

Dit jaar zijn al zeker vijftien migranten om het leven gekomen die in gammele bootjes probeerden vanuit Frankrijk de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar lukte het bijna 30.000 mensen op die manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat was een derde minder dan in 2022.